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La République romaine face aux crises

Maria Bats, Jean-Claude Lacam, Raphaëlle Laignoux

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Après la parution d'un premier tome en 2023 (SA 174), ce nouveau volume collectif continue d'explorer l'influence de la deuxième guerre punique et des guerres civiles sur la société romaine mais cette fois dans le champ social, économique, culturel et religieux. Comme en écho aux crises de nos sociétés contemporaines, cet ouvrage, en deux tomes, regroupe les contributions d'un programme quinquennal qui s'est donné pour mission de reconsidérer deux moments décisifs de la République romaine ? : la deuxième guerre punique et les guerres civiles. Unanimement considérés par les sources comme des "événements" traumatiques, la guerre contre Hannibal comme les conflits entre imperatores seraient des moments au cours desquels les Romains auraient fait preuve d'une remarquable résilience, mais quels sont précisément les mécanismes et les évolutions qui ont été mis en place par la société romaine ?? Quelle est l'intensité des changements que ces conflits ont provoqués pour l'histoire de la République ?? Ce second volume examine ces ruptures et ces expérimentations dans les sphères sociales et économiques, culturelles et religieuses.

Par Maria Bats, Jean-Claude Lacam, Raphaëlle Laignoux
Chez Ausonius

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Auteur

Maria Bats, Jean-Claude Lacam, Raphaëlle Laignoux

Editeur

Ausonius

Genre

République

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La République romaine face aux crises

Maria Bats, Jean-Claude Lacam, Raphaëlle Laignoux

Paru le 23/04/2026

396 pages

Ausonius

25,00 €

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