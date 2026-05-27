La vie Extraordinaire d'Arizona Joe, le clochard de Wall Street (La) - vol. 01/2

Quand la haute société croise la liberté des rails... New York, 1876. Newland Arrow, treize ans, vient de perdre sa mère. Fils d'un riche banquier de Wall Street, il s'enfuit, incapable d'affronter le regard froid et brisé de son père. Dans un train, il rencontre Arizona Joe, un vagabond colossal et charismatique. De cambriolages en bars miteux naît une amitié improbable entre l'enfant bien-né et l'homme de la route. Le point de départ d'une aventure qui les transformera à jamais.