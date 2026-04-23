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100 lieux pour s'évader en Europe

Les splendeurs du monde

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La sélection du compte Instagram Les Splendeurs du monde pour s'inspirer et voyager le temps d'un grand week-end depuis la France (en train, ou court vol en avion). Joyaux architecturaux ou historiques, panoramas d'exception deviennent l'excuse parfaite à une escapade facile. Découvrez 100 destinations européennes secrètes pour transformer vos week-ends en aventures inoubliables ! Des lacs turquoise nichés dans les Alpes aux villages médiévaux oubliés du temps, l'Europe révèle ses trésors les mieux gardés à travers ce guide d'évasion unique. Châteaux perchés sur des éperons rocheux, sources cristallines jaillissant de forêts mystérieuses, archipels sauvages battus par les vents du Nord : chaque destination sélectionnée promet une parenthèse enchantée pour une escapade dépaysante. Né de la passion du créateur du compte Instagram Les Splendeurs du Monde, cet ouvrage dévoile cent échappées européennes souvent méconnues, accompagnées de conseils pratiques pour transformer le moindre week-end en aventure mémorable. Des fjords norvégiens aux thermes secrets de Hongrie, des villages pittoresques des Pays-Bas aux gorges spectaculaires des Balkans, l'inspiration voyage se décline en autant d'invitations à l'émerveillement. Entre patrimoine architectural exceptionnel et nature préservée, ces destinations coups de coeur révèlent une Europe intime et authentique, où chaque kilomètre parcouru devient une promesse de découverte. Un compagnon de route indispensable pour tous les explorateurs en quête d'ailleurs et d'authenticité. Texte de quatrième de couverture Né de la passion du voyage et du partage, le compte Instagram Les Splendeurs du monde recense les plus beaux endroits de la planète, qu'ils soient naturels ou l'oeuvre de la main humaine. Toujours en quête de destinations surprenantes et méconnues, son équipe arpente inlassablement le monde pour témoigner de sa beauté, sans oublier que l'exotisme et le dépaysement, parfois, se cachent non loin de nous. Ce livre en est la preuve. Voici 100 joyaux, soigneusement sélectionnés et présentés, parmi lesquels piocher vos prochaines idées de découvertes faciles depuis la France. Des ravins vertigineux en Suisse, un château de contes de fées méconnu en Belgique, des vallées à couper le souffle en Andorre, un désert de Far West en Espagne, un Mont-Saint-Michel sans touristes en Angleterre... Du plus proche au plus lointain, tous sont accessibles aisément pour un grand week-end aussi grandiose que photogénique, à même de satisfaire toutes les soifs d'ailleurs et de faire rêver le plus blasé des voyageurs.

Par Les splendeurs du monde
Chez Editions Gründ

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Auteur

Les splendeurs du monde

Editeur

Editions Gründ

Genre

Europe

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100 lieux pour s'évader en Europe

Les splendeurs du monde

Paru le 30/04/2026

224 pages

Editions Gründ

19,95 €

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