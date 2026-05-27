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Dans l'ombre de Téhéran

I.s Berry, I. S Berry

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Un roman sélectionné : Meilleur roman de l'année / Financial Times Meilleur livre de l'année / The New Yorker Le meilleur roman de l'année / MWA Pendant le Printemps arabe, l'agent Shane Collins est envoyé à Bahrein pour sa dernière mission, chargé de surveiller et d'infiltrer la rebellion locale chiite, dirigée en sous-main par le régime de Téhéran. Lassé et de plus en plus sceptique à l'égard des vrais objectifs de la CIA, Shane n'accorde d'abord que peu d'importance à sa tâche. Jusqu'à ce qu'il rencontre Almaisa, artiste séduisante et énigmatique, qui lui ouvre les yeux sur certaines facettes de Bahreïn que la plupart des expatriés ne connaissent pas. Lorsque son informateur de confiance au sein de l'opposition se retrouve impliqué dans un meurtre, Collins se retrouve soudainement en première ligne, plongé malgré lui au coeur des rivalités et des projets secrets de la résistance. Pris dans les remous d'une révolution naissante, ses sentiments pour Almaisa et ses loyautés sont soudain bouleversées. Il doit faire appel à ses quelques rares amis de l'agence et à toute son expérience pour chercher la vérité derrière ce " Printemps démocratique arabe " . Mais ce que cache la monarchie de Bahrein pourrait l'entraîner dans les eaux dangereuses des intérêts américains... I. S Berry a été agente de la CIA pendant six ans, en poste notamment en Iraq. Son roman respire l'authenticité et le réalisme et fait penser au récent texte de David McCloskey, Mission Damas (Verso, 2024).

Par I.s Berry, I. S Berry
Chez Editions du Toucan

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Auteur

I.s Berry, I. S Berry

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Romans d'espionnage

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Dans l'ombre de Téhéran

I.s Berry, I. S Berry

Paru le 27/05/2026

384 pages

Editions du Toucan

19,90 €

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