Le livre sonore et lumineux de mes... 1 an

Un livre sonore et lumineux avec 5 musiques et 5 lumières pour fêter son premier anniversaire en fanfare ! Joyeux anniversaire ! Pour tes 1 an, souffle sur chaque page pour allumer tes bougies et écoute cinq morceaux de musique pour faire la fête ! Sur chaque page, l'enfant cherche la puce sonore qui déclenchera une musique festive, puis SOUFFLE sur le livre pour allumer la petite lumière, jusqu'à atteindre 5 lumières sur la dernière page ! Avec des illustrations de Tiago Americo, 2 piles AAA et 5 puces sonores pour un maxi temps d'écoute. Dans la même collection : Le livre sonore et lumineux de mes 2 ans