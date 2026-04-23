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#Album jeunesse

Le livre sonore et lumineux de mes... 1 an

Tiago Americo, Emilie Collet

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Un livre sonore et lumineux avec 5 musiques et 5 lumières pour fêter son premier anniversaire en fanfare ! Joyeux anniversaire ! Pour tes 1 an, souffle sur chaque page pour allumer tes bougies et écoute cinq morceaux de musique pour faire la fête ! Sur chaque page, l'enfant cherche la puce sonore qui déclenchera une musique festive, puis SOUFFLE sur le livre pour allumer la petite lumière, jusqu'à atteindre 5 lumières sur la dernière page ! Avec des illustrations de Tiago Americo, 2 piles AAA et 5 puces sonores pour un maxi temps d'écoute. Dans la même collection : Le livre sonore et lumineux de mes 2 ans

Par Tiago Americo, Emilie Collet
Chez Editions Gründ

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Auteur

Tiago Americo, Emilie Collet

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres sonores

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Le livre sonore et lumineux de mes... 1 an

Tiago Americo, Emilie Collet

Paru le 23/04/2026

5 pages

Editions Gründ

16,95 €

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Scannez le code barre 9782324039171
9782324039171
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