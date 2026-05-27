Ma petite ferme

Réalisez d 'adorables amigurumis au crochet ! Créez facilement et en un rien de temps une poule, un lapin, un cochon et une vache. Toutes les techniques pour les réaliser sont expliquées étape par étape dans le livre. Tout le matériel pour réaliser 2 modèles au choix est fourni : 1 crochet, des pelotes de fil 100% coton, des yeux de sécurité et de la bourre pour donner de jolies formes : vous n'avez plus qu'à vous lancer ! 4 amigurumis trop mignons à offrir ou à garder pour soi !