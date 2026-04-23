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#Roman francophone

Quarante jours dans la jungle

Mat Youkee

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La survie de quatre enfants dans la jungle, des recherches sous tension et le destin bouleversant d'une famille colombienne Monte , c'est ainsi que l'on nomme la jungle sauvage et profonde en Colombie. Quand en 2023 un avion s'écrase en plein coeur de cette forêt hostile, des recherches s'organisent pour retrouver les survivants : quatre enfants du peuple uitoto. A mesure que les jours passent, les chances de les retrouver vivants s'amenuisent et les rumeurs les plus folles commencent à circuler : ont-ils été enlevés par un groupe rebelle ? Un esprit de la forêt leur a-t-il jeté un sort ? Tous et toutes devront surmonter leurs préjugés et différends pour retrouver les enfants, quarante jours plus tard, en vie.

Par Mat Youkee
Chez Pocket

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Auteur

Mat Youkee

Editeur

Pocket

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Quarante jours dans la jungle

Mat Youkee trad. Charles Bonnot

Paru le 23/04/2026

317 pages

Pocket

8,70 €

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Scannez le code barre 9782266354875
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