Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La pleine conscience trauma-sensible

David Treleaven

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Inviter certaines personnes à se tourner vers l'intérieur peut rouvrir des blessures et retraumatiser. Dans cet ouvrage, David Treleaven explore les limites de la Pleine conscience telle qu'elle est souvent enseignée, et explique comment certaines pratiques peuvent réactiver des expériences traumatiques. S'appuyant sur les neurosciences, la psychologie du trauma et une longue expérience clinique, il propose une approche trauma-sensible de la Mindfulness. David Treleaven propose aux encadrants des repères simples pour reconnaître les signes d'activation du trauma, adapter leurs pratiques, et offrir un cadre sécure au système nerveux. L'auteur montre avec pédagogie comment cultiver une attention consciente qui soutient, régule et ouvre la voie à une véritable transformation intérieure. Un ouvrage essentiel pour les praticiens, enseignants, et toute personne souhaitant pratiquer la Pleine conscience sans réactiver les traumas. Ce livre nous invite à nous immerger dans la méditation avec ancrage, discernement, bienveillance et sécurité.

Par David Treleaven
Chez Editions Quantum way

|

Auteur

David Treleaven

Editeur

Editions Quantum way

Genre

Méditation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La pleine conscience trauma-sensible par David Treleaven

Commenter ce livre

 

La pleine conscience trauma-sensible

David Treleaven

Paru le 27/05/2026

320 pages

Editions Quantum way

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494629943
9782494629943
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.