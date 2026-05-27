La pleine conscience trauma-sensible

Inviter certaines personnes à se tourner vers l'intérieur peut rouvrir des blessures et retraumatiser. Dans cet ouvrage, David Treleaven explore les limites de la Pleine conscience telle qu'elle est souvent enseignée, et explique comment certaines pratiques peuvent réactiver des expériences traumatiques. S'appuyant sur les neurosciences, la psychologie du trauma et une longue expérience clinique, il propose une approche trauma-sensible de la Mindfulness. David Treleaven propose aux encadrants des repères simples pour reconnaître les signes d'activation du trauma, adapter leurs pratiques, et offrir un cadre sécure au système nerveux. L'auteur montre avec pédagogie comment cultiver une attention consciente qui soutient, régule et ouvre la voie à une véritable transformation intérieure. Un ouvrage essentiel pour les praticiens, enseignants, et toute personne souhaitant pratiquer la Pleine conscience sans réactiver les traumas. Ce livre nous invite à nous immerger dans la méditation avec ancrage, discernement, bienveillance et sécurité.