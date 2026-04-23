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Le droit administratif et la procédure administrative

Sara Brimo

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La collection entièrement dédiée à la réussite du CRPFA. Cet ouvrage, entièrement consacré aux épreuves de droit administratif et de procédure administrative , est destiné à accompagner les candidats pour réussir les épreuves écrites du CRFPA . Avec une méthodologie détaillée, des outils d'orientation avec le détail du programme et une bibliographie commentée, des fiches reprenant le programme, sous forme de points d'actualité ou de fiches de synthèse, et des annales et exercices corrigés, ce livre contient toutes les clés permettant d'acquérir et de mobiliser ses connaissances pour être prêt le jour J !

Par Sara Brimo
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Sara Brimo

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Préparation au CRFPA

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Le droit administratif et la procédure administrative

Sara Brimo

Paru le 23/04/2026

362 pages

Editions Dalloz

38,00 €

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Scannez le code barre 9782247248698
9782247248698
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