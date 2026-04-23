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Sciences économiques et sociales (SES) 2de

Guy Pierrisnard, Pierrisnard Guy

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La nouvelle édition actualisée de ce manuel consommable comporte des activités variées, prêtes à l'emploi pour maîtriser les fondamentaux des Sciences Economiques et Sociales (SES) dès la 2de. - Une variété de supports totalement actualisés : 3 ou 4 documents de nature différente (texte, tableau, graphique, photographie) par fiche - Des pages "SES en pratique" créées autour de la simulation et du jeu pour rendre l'élève actif de son apprentissage - Une diversité de situations réelles, illustrées de photographies, pour une approche visuelle et stimulante des notions - 1 schéma de synthèse à compléter en fin de chapitre - Pour retenir l'essentiel : 1 fiche de révision pour l'élève + 1 mémo pour retenir les définitions clés + 1 synthèse audio - Méthode : des fiches synthétiques et efficaces sur les principaux calculs et les méthodes + les formules utiles sur les rabats de couverture

Par Guy Pierrisnard, Pierrisnard Guy
Chez Delagrave

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Auteur

Guy Pierrisnard, Pierrisnard Guy

Editeur

Delagrave

Genre

SES (Sciences économiques et s

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Sciences économiques et sociales (SES) 2de

Guy Pierrisnard, Pierrisnard Guy

Paru le 03/04/2026

128 pages

Delagrave

20,50 €

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Scannez le code barre 9782206117638
9782206117638
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