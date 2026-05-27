Une dernière partie de flipper...

Devenir adulte ou continuer à jouer au flipper ? 1993, dans une banlieue quelconque. Plus vraiment des ados, pas encore des adultes, Rick et Bass traînent dans une salle d'arcade miteuse enchaînant plans foireux et petits larcins. Pour eux, pas question de devenir adultes. Pourtant, ne serait-il pas temps ? Sous l'influence toxique de Rick, son ami d'enfance, Bass va devoir se prendre en main s'il ne veut pas sombrer. Soif de vivre et insouciance de la jeunesse dans ce qu'elle peut avoir de plus fantasque en plein âge d'or du flipper et des jeux vidéo...