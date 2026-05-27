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#Bande dessinée

Une dernière partie de flipper...

Rune Ryberg

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Devenir adulte ou continuer à jouer au flipper ? 1993, dans une banlieue quelconque. Plus vraiment des ados, pas encore des adultes, Rick et Bass traînent dans une salle d'arcade miteuse enchaînant plans foireux et petits larcins. Pour eux, pas question de devenir adultes. Pourtant, ne serait-il pas temps ? Sous l'influence toxique de Rick, son ami d'enfance, Bass va devoir se prendre en main s'il ne veut pas sombrer. Soif de vivre et insouciance de la jeunesse dans ce qu'elle peut avoir de plus fantasque en plein âge d'or du flipper et des jeux vidéo...

Par Rune Ryberg
Chez Les aventuriers d'ailleurs

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Auteur

Rune Ryberg

Editeur

Les aventuriers d'ailleurs

Genre

Indépendants

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Une dernière partie de flipper...

Rune Ryberg trad. Marc-Antoine Fleuret

Paru le 27/05/2026

248 pages

Les aventuriers d'ailleurs

26,90 €

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