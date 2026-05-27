Les Essentiels de Parole de Sorcière - Rituels

Bienvenue dans " Les Essentiels de Parole de Sorcière ", une collection pensée comme une véritable boîte à outils pour les sorcières du quotidien. Chaque ouvrage développe une pratique magique en rassemblant des extraits des Agendas de Parole de Sorcière (six tomes parus depuis 2020 et aujourd'hui épuisés) ainsi que des inédits. Dans ce volume dédié aux rituels, explorez une sélection de pratiques magiques pour accompagner les grands et petits moments de la vie. Purification, prospérité, protection, amour... chaque rituel est conçu pour être simple à réaliser, puissant dans son intention, et adaptable à votre quotidien. Illustré avec soin et pensé pour vous suivre partout, ce recueil devient un véritable compagnon de pratique. Il ouvre le bal d'une collection inspirante et colorée, conçue pour se compléter magiquement - à glisser dans toutes les bibliothèques enchantées !