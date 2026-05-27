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#Roman francophone

Keep Me Never

Meagan Brandy

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La nouvelle romance de l'autrice à succès, Meagan Brandy, dans le même univers que Say You Swear. De l'extérieur, tout semble parfait. Sur le terrain, je brille. Je bats des records. Je repousse mes limites jour après jour. Mais à l'intérieur... je me noie. Et personne ne me tend la main. Personne jusqu'à elle. Elle est bien plus que ce que je mérite. J'ai essayé de garder mes distances, de ne pas m'approcher trop près, de peur de tout détruire. Mais je n'ai pas su lui résister. Et quelque part, j'ai fini par croire qu'il y avait encore une chance pour moi. Alors que je pensais enfin devenir l'homme que je voulais être, je me retrouve face à un choix qui pourrait bien nous briser tous les deux. Me voilà revenu au point de départ : un homme sans rien à offrir... indigne de cette fille qui, elle, illumine tout.

Par Meagan Brandy
Chez Shingfoo

|

Auteur

Meagan Brandy

Editeur

Shingfoo

Genre

Romance sexy

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Keep Me Never

Meagan Brandy trad. Gaëlle Ty R So

Paru le 27/05/2026

544 pages

Shingfoo

19,50 €

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