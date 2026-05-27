Channeling !

Et si votre ange gardien avait toujours été là, prêt à vous guider ? Après un accident qui bouleverse sa vie, Sandrine Love Ewitt découvre un chemin inattendu : celui de la guérison intérieure et de la connexion spirituelle. Elle apprend alors à dialoguer avec son ange gardien et à recevoir des réponses lumineuses pour avancer vers la paix, l'amour et l'acceptation de soi. Cet ouvrage un véritable guide pratique et inspirant, construit autour de 5o questions essentielles que nous nous posons tous : Comment faire appel à son ange gardien ? Comment créer de bonnes énergies et atteindre ses objectifs ? Comment vivre en accord avec soi-même et trouver le bonheur ? Chaque page est une invitation à vous reconnecter à votre " moi profond ", à accueillir la lumière et à transformer votre quotidien. Laissez-vous guider par ces messages puissants et bienveillants, porteurs d'amour et de sérénité. Un voyage intérieur, une rencontre avec votre équipe de lumière... et avec vous-même.