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La Trace et l'infini

Nathalie Nabert

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Notre planète est le miroir millénaire de l'humanité qui l'a traversée. Elle en porte la beauté, les traces et les blessures. Dans la poussière des chemins, des déserts, des steppes et des forêts primaires foulées, dans les pierres gravées, érigées par des mains solaires, au fond des mers gelées et des terres arctiques du Svalbard et du Groenland qu'une poignée d'hommes habite et défend avec courage depuis les origines de l'humanité, tout fait signe et sens. Nathalie Nabert, universitaire, spécialiste des grands textes ascétiques et mystiques, notamment des écrits de l'ordre des chartreux, poète et voyageuse au long cours signe, dans ce cinquième volume de la collection "poésie" des éditions Ad Solem, un carnet de notes poétiques sur les territoires traversés et les peuples rencontrés, comme un chant intérieur monté de la terre au ciel, victoire de la liberté, de la vie et de la beauté sur le néant de la mort et des conflits.

Par Nathalie Nabert
Chez Ad Solem

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Auteur

Nathalie Nabert

Editeur

Ad Solem

Genre

Poésie

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La Trace et l'infini

Nathalie Nabert

Paru le 17/06/2026

96 pages

Ad Solem

19,00 €

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