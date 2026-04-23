Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Thérèse Raquin

Emile Zola

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la boutique sombre d'un passage parisien, Thérèse Raquin étouffe entre un mari souffreteux et une belle-mère possessive. Mais quand surgit Laurent - brute sensuelle au regard brûlant -, tous les instincts de la jeune femme se réveillent. Leur passion clandestine devient un incendie impossible à contenir... jusqu'au jour où les amants commettent l'irréparable. Roman psychologique et thriller avant l'heure, Thérèse Raquin est un bijou de noirceur qui ne laisse personne indifférent. A retenir : - Repères chronologiques ; Emile Zola et son temps ; La structure du roman ; Les thèmes clés de Thérèse Raquin Dossier sur l'oeuvre et sur le parcours associé "Anatomie des passions" : - Pourquoi lire Thérèse Raquin aujourd'hui ? - Histoire littéraire et présentation de l'oeuvre - Les mots importants du roman - Deux groupements de textes - Prolongements artistiques - Exercices d'appropriation - Exercices pour réussir le Bac (commentaire, contraction de texte, essai, analyse linéaire).

Par Emile Zola
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Emile Zola

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Lycée

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Thérèse Raquin par Emile Zola

Commenter ce livre

 

Thérèse Raquin

Emile Zola

Paru le 23/04/2026

320 pages

Editions Gallimard

3,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073142160
9782073142160
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.