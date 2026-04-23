Dans la boutique sombre d'un passage parisien, Thérèse Raquin étouffe entre un mari souffreteux et une belle-mère possessive. Mais quand surgit Laurent - brute sensuelle au regard brûlant -, tous les instincts de la jeune femme se réveillent. Leur passion clandestine devient un incendie impossible à contenir... jusqu'au jour où les amants commettent l'irréparable. Roman psychologique et thriller avant l'heure, Thérèse Raquin est un bijou de noirceur qui ne laisse personne indifférent. A retenir : - Repères chronologiques ; Emile Zola et son temps ; La structure du roman ; Les thèmes clés de Thérèse Raquin Dossier sur l'oeuvre et sur le parcours associé "Anatomie des passions" : - Pourquoi lire Thérèse Raquin aujourd'hui ? - Histoire littéraire et présentation de l'oeuvre - Les mots importants du roman - Deux groupements de textes - Prolongements artistiques - Exercices d'appropriation - Exercices pour réussir le Bac (commentaire, contraction de texte, essai, analyse linéaire).