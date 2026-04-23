Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Pot-Bouille

Emile Zola

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire d'un immeuble dans le Paris embelli, policé, moralisé, rentabilisé par la révolution haussmannienne. Le propriétaire, les locataires, le terrible concierge, des employés "résignés comme des chevaux de manège", un architecte qui trompe sa femme, deux ou trois femmes hystériques, des gamines vicieuses, des "troupeaux de demoiselles à marier", des thés musicaux : pas de drame mais la ménagerie sociale d'une époque au grand complet, "la pourriture d'une maison bourgeoise, des caves au grenier". Et, derrière le décor "Beaux-Arts" de la façade, le trou infect de la cour où la "rancune de la domesticité" vomit "les ordures cachées des familles". "Toutes les baraques se ressemblent, conclut l'une des bonnes. C'est cochon et compagnie".

Par Emile Zola
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Emile Zola

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Lycée

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pot-Bouille par Emile Zola

Commenter ce livre

 

Pot-Bouille

Emile Zola

Paru le 23/04/2026

464 pages

Editions Gallimard

4,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073141026
9782073141026
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.