Pot-Bouille

L'histoire d'un immeuble dans le Paris embelli, policé, moralisé, rentabilisé par la révolution haussmannienne. Le propriétaire, les locataires, le terrible concierge, des employés "résignés comme des chevaux de manège", un architecte qui trompe sa femme, deux ou trois femmes hystériques, des gamines vicieuses, des "troupeaux de demoiselles à marier", des thés musicaux : pas de drame mais la ménagerie sociale d'une époque au grand complet, "la pourriture d'une maison bourgeoise, des caves au grenier". Et, derrière le décor "Beaux-Arts" de la façade, le trou infect de la cour où la "rancune de la domesticité" vomit "les ordures cachées des familles". "Toutes les baraques se ressemblent, conclut l'une des bonnes. C'est cochon et compagnie".