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Numérologie transgénérationnelle

Caroline Bablon

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Et si les nombres qui nous habitent - ceux de notre date de naissance ou cachés dans les lettres de notre nom et de nos prénoms - n'étaient pas de simples chiffres, mais les clés d'un langage secret nous permettant de déchiffrer les mystères de notre arbre généalogique ? Ce livre nous invite à la rencontre de deux disciplines fascinantes : la numérologie, langage symbolique des nombres, et la psychogénéalogie, art de décoder les mémoires familiales. Ensemble, elles offrent une lecture subtile et complémentaire : reconnaître les schémas répétitifs, comprendre l'origine transgénérationnelle de nos blocages et découvrir des clés pour se libérer des loyautés invisibles qui influencent nos vies. Vous y trouverez : une introduction claire à la numérologie et aux mémoires familiales, l'observation des répétitions numériques à travers les générations, des actes symboliques et des pistes de réflexion pour vous réapproprier votre histoire. Destiné à toute personne en quête de sens, cet ouvrage éclaire l'héritage familial et révèle le potentiel personnel grâce à une approche originale et profondément transformative.

Par Caroline Bablon
Chez Editions Quintessence

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Auteur

Caroline Bablon

Editeur

Editions Quintessence

Genre

Numérologie

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Numérologie transgénérationnelle

Caroline Bablon

Paru le 27/05/2026

240 pages

Editions Quintessence

20,00 €

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