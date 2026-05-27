Numérologie transgénérationnelle

Et si les nombres qui nous habitent - ceux de notre date de naissance ou cachés dans les lettres de notre nom et de nos prénoms - n'étaient pas de simples chiffres, mais les clés d'un langage secret nous permettant de déchiffrer les mystères de notre arbre généalogique ? Ce livre nous invite à la rencontre de deux disciplines fascinantes : la numérologie, langage symbolique des nombres, et la psychogénéalogie, art de décoder les mémoires familiales. Ensemble, elles offrent une lecture subtile et complémentaire : reconnaître les schémas répétitifs, comprendre l'origine transgénérationnelle de nos blocages et découvrir des clés pour se libérer des loyautés invisibles qui influencent nos vies. Vous y trouverez : une introduction claire à la numérologie et aux mémoires familiales, l'observation des répétitions numériques à travers les générations, des actes symboliques et des pistes de réflexion pour vous réapproprier votre histoire. Destiné à toute personne en quête de sens, cet ouvrage éclaire l'héritage familial et révèle le potentiel personnel grâce à une approche originale et profondément transformative.