Le guide incontournable pour explorer les merveilles de l'Univers Galaxies, constellations, étoiles et systèmes solaires... Le Grand guide de l'Astronomie vous invite à découvrir l'espace. Cette nouvelle édition entièrement mise à jour du célèbre Grand Atlas de l'Astronomie a été conçue par un collectif d'astrophysiciens et préfacée par le plus célèbre d'entre eux, Hubert Reeves. Peut-on observer des supernovas avec un télescope amateur ? Pourquoi Uranus a-t-elle cette couleur bleuâtre ? Comment reconnaître la constellation d'Andromède ? Quelles découvertes découlent de la mission InSight et de ses recherches sur la planète Mars ? Plongez dans un univers fascinant grâce à des images spectaculaires, capturées par les satellites de la NASA, et partez à la découverte des secrets du cosmos. Un guide indispensable pour tous les curieux du ciel, qu'ils soient débutants ou passionnés. Ce Grand guide de l'Astronomie comporte : - Une préface signée Hubert Reeves, célèbre astrophysicien et vulgarisateur émérite. - Des images satellites provenant de la NASA ainsi que des images spectaculaires du James Webb Telescope. - Une impressionnante documentation d'archives qui intègre les recherches spatiales les plus récentes : la toute première photo du trou noir, les dernières découvertes d'exoplanètes, les missions Proxima et Alpha à bord de l'ISS avec Thomas Pesquet, le tourisme spatial avec les sociétés privées et les dernières missions et découvertes sur Mars et la Lune. - Une section répertoriant 88 constellations avec pour chacune d'entre elles, une carte précise indiquant leur localisation dans l'espace ainsi que leur magnitude stellaire. - Une liste des observatoires de France et du monde ainsi qu'un glossaire complet.