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Petit Futé Jordanie

Petit Futé

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Il fallait du courage pour s'attaquer à un tel sujet en évitant les clichés. On trouvera bien sûr dans le guide tout le nécessaire pour préparer son voyage, organisé ou en individuel. Les grands classiques du tourisme sont présentés, Pétra, Aqaba, le Wadi Rum, les châteaux du désert, avec des adresses d'hébergement et des guides de référence classiques ou originaux. Mais aussi des itinéraires inédits et une nouvelle façon de découvrir la Jordanie, en allant au contact de son peuple dans la vie quotidienne, une découverte d'Amman et des villages au jour le jour, autrement que par le biais des monuments que cette terre abrite.

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

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Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Jordanie, Syrie

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Petit Futé Jordanie

Petit Futé

Paru le 07/10/2026

Nouvelles éditions de l'Université

14,95 €

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