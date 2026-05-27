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#Polar

Ses pleurs

Helen FitzGerald

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Ce qui s'est passé à bord ne devait jamais être révélé... Lorsqu'ils posent le pied à l'aéroport de Melbourne, Joanna et Alistair ne savent pas encore que leur pire cauchemar s'est déjà produit. Au cours du vol, Noah, leur bébé de neuf semaines, a perdu la vie. Que s'est-il réellement passé ? Accident tragique ou geste impensable ? Face à l'horreur, les deux parents prennent une décision folle, déclenchant une tempête médiatique et plaçant leur intimité sous le regard implacable de l'opinion publique. Très vite, les versions s'entrechoquent, les soupçons s'installent, et la vérité se brouille. Pris au piège de leurs propres choix, Joanna et Alistair s'enfoncent alors dans une spirale de mensonges et de manipulations.

Par Helen FitzGerald
Chez J'ai lu

|

Auteur

Helen FitzGerald

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

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Ses pleurs

Helen FitzGerald

Paru le 27/05/2026

384 pages

J'ai lu

8,90 €

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