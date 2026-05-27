Les clés de la numérologie

La numérologie est une science ancestrale fondée sur un principe simple : chaque lettre et chaque chiffre émettent une vibration unique qui influence notre personnalité, nos choix et notre chemin de vie. Clair, pratique et accessible, ce guide de référence est idéal pour débuter. Grâce à des calculs faciles et à des explications précises, apprenez à décrypter votre caractère et celui de vos proches, à comprendre vos relations et à mieux orienter vos décisions. Un livre indispensable pour explorer les mystères des nombres, mieux vous connaître... et éclairer votre trajectoire de vie comme celle de votre entourage.