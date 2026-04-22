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Never ever after

Sue Lynn Tan

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Par l'autrice de la saga best-seller Le Royaume Céleste, le conte revisité de Cendrillon. Le premier tome d'une duologie romanesque. La vie est dure sur les Montagnes de fer. Surtout pour Yining : après la mort de son oncle adoré, elle est devenue une (bonne) voleuse et une (très bonne) menteuse, sous la houlette féroce de sa tante par alliance. Aussi, lorsque la jeune fille découvre un bijou enchanté, envisage-t-elle un avenir plus radieux. Quand il lui est dérobé, Yining doit s'aventurer dans les dédales du palais impérial pour le chercher. Elle y rencontre le prince, ambitieux et impitoyable, qui lui fait miroiter un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais ce monde est fait d'illusions et Yining se retrouve piégée dans un enchevêtrement de pouvoir, de trahison et de cupidité. Son seul allié : le rusé conseiller d'une cour rivale qui détient de dangereux secrets. Pour se libérer, Yining devra élucider le mystère de son passé et lutter pour un avenir qui la terrifie et l'attire à la fois.

Par Sue Lynn Tan
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Sue Lynn Tan

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Mondes fantastiques

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Never ever after

Sue Lynn Tan trad. Suzy Borello

Paru le 22/04/2026

573 pages

Hugo et Compagnie

24,95 €

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