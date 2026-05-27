Les grands hommes et le diable

Qu'ils soient écrivains, artistes, philosophes, soldats, scientifiques, politiques, humanitaires, entrepreneurs... la postérité accorde à quelques individus, quel que soit leur sexe, le qualificatif de "grand" , parce qu'ils ont accompli des prouesses de leur vivant, joué un rôle déterminant dans leur époque, parfois influencé les générations futures, et souvent laissé une oeuvre qui leur survit. On admire leur talent ou leur action, et l'on aimerait aussi admirer l'homme ou la femme autant que l'oeuvre, et retrouver dans leur vie les vertus professées dans leurs écrits ou leurs entreprises. Hélas, il faut souvent déchanter... Cette galerie de portraits permet d'explorer la face cachée d'une quinzaine de personnages illustres : Pétain, Rousseau, Marx, Rimbaud, Picasso, Freud, Coco Chanel, Sartre & Beauvoir, Malraux, Mitterrand, Che Guevara, Gandhi, Neruda et Victor Hugo. Christine Goguet est journaliste et écrivain. Après avoir été directrice de presse et chroniqueuse pour la télévision, elle est actuellement directrice de la mission Mécénat et Partenariats du Centre des Monuments nationaux. Elle a publié aux éditions du Rocher en 2019 Les Grands Hommes et Dieu.