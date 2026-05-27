La splendeur des Crespi

1877. Nouveau propriétaire d'un terrain sur les rives de l'Adda, en Lombardie, Cristoforo Crespi, fils de teinturier, fait construire une filature de coton. Mais son projet est bien plus vaste : il va bâtir une cité industrielle d'une modernité inédite, répondant à tous les besoins de ses ouvriers et de leurs familles. Malgré les décennies troublées par les révoltes, la Première Guerre mondiale et la montée du fascisme, les Crespi et leurs familles d'employés parviendront-ils à maintenir leur utopie ? L'autrice nous apprend une partie méconnue de l'histoire tout en nous emportant dans un tourbillon d'intrigues. Laurence Caracalla, Le Figaro. Traduit de l'italien par Renaud Temperini.