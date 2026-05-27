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#Roman francophone

La splendeur des Crespi

Alessandra Selmi

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1877. Nouveau propriétaire d'un terrain sur les rives de l'Adda, en Lombardie, Cristoforo Crespi, fils de teinturier, fait construire une filature de coton. Mais son projet est bien plus vaste : il va bâtir une cité industrielle d'une modernité inédite, répondant à tous les besoins de ses ouvriers et de leurs familles. Malgré les décennies troublées par les révoltes, la Première Guerre mondiale et la montée du fascisme, les Crespi et leurs familles d'employés parviendront-ils à maintenir leur utopie ? L'autrice nous apprend une partie méconnue de l'histoire tout en nous emportant dans un tourbillon d'intrigues. Laurence Caracalla, Le Figaro. Traduit de l'italien par Renaud Temperini.

Par Alessandra Selmi
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Alessandra Selmi

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature Italienne

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La splendeur des Crespi

Alessandra Selmi trad. Renaud Temperini

Paru le 27/05/2026

720 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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