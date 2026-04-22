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Star Wars - Doctor Aphra

Cherish Chen

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Enfin libérée de l'ombre de Dark Vador, Aphra voit s'ouvrir devant elle un horizon d'opportunités en tant que nouvelle recrue de la Nouvelle République ! Mais cette archéologue imprévisible est-elle vraiment faite pour cette vie bien rangée ? Vous le saurez très vite alors qu'elle fait équipe avec des rebelles légendaires, comme Luke Skywalker ou Han Solo ! Après deux séries régulières situées pendant la trilogie originale, Aphra poursuit son parcours dans cette mini-série qui se déroule après Le Retour du Jedi. Le titre est confié à la scénariste de Radiant Red et à Steven Cummings, artiste bien connu des fans de Star Wars pour Crimson Reign et Hidden Empire.

Par Cherish Chen
Chez Panini comics

|

Auteur

Cherish Chen

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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Star Wars - Doctor Aphra

Cherish Chen

Paru le 29/04/2026

128 pages

Panini comics

18,00 €

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