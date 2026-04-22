Star Wars - Doctor Aphra

Enfin libérée de l'ombre de Dark Vador, Aphra voit s'ouvrir devant elle un horizon d'opportunités en tant que nouvelle recrue de la Nouvelle République ! Mais cette archéologue imprévisible est-elle vraiment faite pour cette vie bien rangée ? Vous le saurez très vite alors qu'elle fait équipe avec des rebelles légendaires, comme Luke Skywalker ou Han Solo ! Après deux séries régulières situées pendant la trilogie originale, Aphra poursuit son parcours dans cette mini-série qui se déroule après Le Retour du Jedi. Le titre est confié à la scénariste de Radiant Red et à Steven Cummings, artiste bien connu des fans de Star Wars pour Crimson Reign et Hidden Empire.