Clayton Stumper est une énigme à lui seul. Abandonné à la naissance devant le Cercle des amateurs de puzzle, il a été recueilli par sa fondatrice, Pippa Allsbrook, et élevé par ses membres, une joyeuse bande de sexagénaires férus d'énigmes en tout genre. Quelques vingt ans plus tard, le décès de Pippa offre à Clayton une chasse au trésor aux quatre coins de Londres pour découvrir le mystère de ses origines et, ce faisant, l'existence de son étrange famille. Trouver sa place dans le monde est souvent le plus grand des casse-têtes.