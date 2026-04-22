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Alpha et faux-semblants

Isa Medina

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Parfois, être une bonne sorcière exige de prendre de très mauvaises décisions. Je pensais avoir surmonté le pire en évitant une tentative de meurtre et le sabotage de ma boutique. Mes affaires prospèrent et ma vie personnelle semble enfin sur la bonne voie... jusqu'à l'arrivée de Hutton, alpha des métamorphes et demi-frère de Ian. Il a besoin de moi pour concocter une potion de magie noire, dépassant largement mes compétences de sorcière respectable. Pourtant, si je refuse de l'aider à protéger son dangereux secret, Hutton perdra tout son territoire et n'hésitera pas à m'emporter dans sa chute, détruisant ma boutique et mes rêves par la même occasion. Je n'ai d'autre choix que de m'adonner à des pratiques illicites, impliquer un certain chasseur de primes peu coopératif et transgresser quelques règles fondamentales. Quelque chose me dit que je ne tarderai pas à découvrir jusqu'où je suis prête à aller pour sauver mes rêves. #Sorcières #Magie #CosyMysteryParanormal #GrumpySunshine #Humour

Par Isa Medina
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Isa Medina

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Alpha et faux-semblants

Isa Medina trad. Sarah Bocelli

Paru le 22/04/2026

MXM Bookmark

19,99 €

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