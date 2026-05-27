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#Roman francophone

Contes de Bretagne

Maëlle Guillaud

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"Nous sommes tous de quelque part. Nous sommes tous marqués par un lieu, un souvenir d'enfance, un héritage, une légende familiale. Nous avons tous au fond du coeur un pays qui murmure, une mémoire oubliée qui sommeille. La magie du conte, c'est d'ouvrir les portes de ce monde peuplé d'histoires, d'enchantements et de rêves. La France par ses contes, une collection qui unit les régions et les générations". Terre de légendes par excellence, la Bretagne porte encore haut dans sa lande, ses récifs et ses forêts, la mémoire de ses contes ancestraux. Pour chacun de ses habitants, cet héritage continue d'enchanter le quotidien. De la fontaine magique de Merlin à Brocéliande à la mythique cité d'Ys engloutie par l'océan, des anciennes pierres levées aux côtes sauvages battues par les vents, voici l'occasion de découvrir l'univers fabuleux des ankous et des korrigans, des druides et des sirènes.

Par Maëlle Guillaud
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Maëlle Guillaud

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Contes et nouvelles

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Contes de Bretagne

Maëlle Guillaud

Paru le 27/05/2026

216 pages

Grasset & Fasquelle

15,90 €

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