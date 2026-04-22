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#Roman francophone

Pot-Bouille

Emile Zola

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Dossier pédagogique d'Anaïs Trahand Avec Pot-Bouille, Zola dresse le portrait acéré d'un immeuble bourgeois du Paris haussmannien. A travers l'arrivée d'Octave Mouret, jeune provincial ambitieux, le roman révèle les hypocrisies, les ambitions et les tensions qui gouvernent la vie quotidienne des locataires : respectabilité de façade, jeux d'influence, secrets de famille et illusions sociales. Publié en 1882, ce texte majeur du cycle des Rougon-Macquart mêle intrigue domestique, satire sociale et exploration des mécanismes du désir. Zola y met en lumière les contradictions d'un milieu obsédé par les apparences, tout en décrivant avec précision la modernité parisienne de la fin du XIX ? siècle. Pot-Bouille interroge ainsi la place de l'individu dans une société réglée par les normes, les convenances et les stratégies de pouvoir. Un roman naturaliste essentiel pour comprendre les mutations et les illusions de la bourgeoisie. Ecoutez des extraits de l'oeuvre Parcours associé Dévoiler les rouages de la société

Par Emile Zola
Chez Belin

|

Auteur

Emile Zola

Editeur

Belin

Genre

Lycée

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DOSSIER - Portraits de traductrices et traducteurs du passé

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Pot-Bouille

Emile Zola

Paru le 22/04/2026

602 pages

Belin

3,10 €

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Scannez le code barre 9791035845629
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