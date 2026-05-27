Contes du Limousin

"Nous sommes tous de quelque part. Nous sommes tous marqués par un lieu, un souvenir d'enfance, un héritage, une légende familiale. Nous avons tous au fond du coeur un pays qui murmure, une mémoire oubliée qui sommeille. La magie du conte, c'est d'ouvrir les portes de ce monde peuplé d'histoires, d'enchantements et de rêves. La France par ses contes, une collection qui unit les régions et les générations". Ici, guère de châteaux luxueux ou de rois tonitruants. En Limousin, le merveilleux surgit au détour d'une simple masure, au contact d'une nature exigeante, et ce sont les personnages les plus humbles - paysan, villageoise, lavandière, pauvre moissonneur... - qui s'en font le chantre. Un enfant-oiseau soulève une meule de moulin et l'emporte dans les airs. Des sabots, volés à des lutins, permettent à un tailleur indiscret de devenir invisible... Parfois, la légende se fait plus cruelle, comme dans "La fille aux mains coupées". En conteur attentif et précis, Jean-Guy Soumy débusque la force vive de cette poésie où la magie naît de l'âpreté du quotidien.