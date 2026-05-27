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#Album jeunesse

La Fille du samouraï

Fred Bernard, François Roca

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Fin XIXe, sur la scène d'un concours d'histoires vraies ou presque, Tomé raconte son histoire... Une aventure palpitante, fournie, incroyable, où se succèdent les épisodes : le naufrage en Asie, la mort de son père marin, son accueil chez un vieux samouraï aveugle qui deviendra son maître et lui apprendra tous les secrets des techniques de combat, son amour pour la fille du vieillard, l'île invisible des terribles Guerriers-Démons qu'il lui faudra combattre... De l'amour, de l'exotisme, des combats... Fred Bernard a retrouvé sa verve de conteur pour narrer cette aventure mouvementée et François Roca a su traduire en images la beauté des personnages (à admirer, l'élégance des tatouages sur la peau de la belle Tomo), la finesse des paysages japonais, et la violence des démons. Sa palette de couleurs s'est approfondie et ses lumières nous plongent, alternativement, de la salle de spectacle à la nature avec une dextérité exemplaire. A partir de 8 ans

Par Fred Bernard, François Roca
Chez Albin Michel

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Auteur

Fred Bernard, François Roca

Editeur

Albin Michel

Genre

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La Fille du samouraï

Fred Bernard, François Roca

Paru le 27/05/2026

42 pages

Albin Michel

5,90 €

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