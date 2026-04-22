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L'heure des gentlemen

Don Winslow

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Un thriller mâtiné de beach culture Relax, ultra-cool, niveau de stress minimum : Boone Daniels, ex-flic reconverti en détective privé, commence chaque journée sur les vagues avec ses vieux amis de la Patrouille de l'aube. Quand l'icône de la communauté de surf locale est tuée à la sortie d'un bar, le petit monde de Pacific Beach est secoué. Petra Halle, avocate so british, demande à Boone de l'aider à défendre le tueur. A mesure qu'il est impliqué dans l'enquête, le détective se met à dos ses amis de la Patrouille de l'aube et trouve refuge auprès des surfeurs quadra de l'Heure des gentlemen. Résultat : un mélange des genres explosif et jubilatoire où bimbos, surfeurs nantis, avocats et flics côtoient barons de la drogue mexicains, vieux punks néonazis et ados accros aux arts martiaux. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Frank Reichert A propos de l'auteur Don Winslow est l'auteur de vingt-deux best-sellers internationaux, dont Corruption, Savages et La Griffe du chien. Il vit aujourd'hui entre la Californie et le Rhode Island. "Winslow est un maître ! " Michael Connely "C'est drôle, légèrement fou, très bien construit - et les salauds vont en enfer". Le Nouvel Obs "Thriller dur traversé par des flèches d'humour, il évoque avec générosité une certaine Amérique, caractérisée par l'idéal de liberté et la mixité ethnique". Sens Critique

Par Don Winslow
Chez HarperCollins France

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Auteur

Don Winslow

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romans policiers

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L'heure des gentlemen

Don Winslow trad. Frank Reichert

Paru le 22/04/2026

480 pages

HarperCollins France

8,80 €

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