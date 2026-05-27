Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Etats-Unis

Matthieu Schorung

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Connue pour être énergivore, peu respectueuse de l'environnement, dépendante à l'automobile et aux énergies fossiles, la première puissance du monde a-t-elle les capacités de s'adapter aux multiples transitions qui l'attendent ? Par une approche volontairement transversale, cet ouvrage analyse les capacités d'adaptation, de résilience et de transformation des Etats-Unis tant sur le plan environnemental, économique que mobilitaire. Par un jeu d'échelles, il interroge également les stratégies d'aménagement des territoires très divers (des plus grandes aires métropolitaines aux espaces ruraux). Au travers de nombreuses études de cas appuyées sur une iconographie riche (New York, Baltimore, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Seattle, etc), ce livre dresse un panorama des divers territoires américains en transition(s) et apporte une lecture nuancée et renouvelée des Etats-Unis.

Par Matthieu Schorung
Chez Armand Colin

|

Auteur

Matthieu Schorung

Editeur

Armand Colin

Genre

Géographie rurale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Etats-Unis par Matthieu Schorung

Commenter ce livre

 

Etats-Unis

Matthieu Schorung

Paru le 27/05/2026

288 pages

Armand Colin

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782200640569
9782200640569
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.