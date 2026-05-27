Connue pour être énergivore, peu respectueuse de l'environnement, dépendante à l'automobile et aux énergies fossiles, la première puissance du monde a-t-elle les capacités de s'adapter aux multiples transitions qui l'attendent ? Par une approche volontairement transversale, cet ouvrage analyse les capacités d'adaptation, de résilience et de transformation des Etats-Unis tant sur le plan environnemental, économique que mobilitaire. Par un jeu d'échelles, il interroge également les stratégies d'aménagement des territoires très divers (des plus grandes aires métropolitaines aux espaces ruraux). Au travers de nombreuses études de cas appuyées sur une iconographie riche (New York, Baltimore, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Seattle, etc), ce livre dresse un panorama des divers territoires américains en transition(s) et apporte une lecture nuancée et renouvelée des Etats-Unis.