Renaître et vivre

Quelle joie de voir aujourd'hui tant d'adultes demander le baptême ! Ce signe d'espérance est aussi un appel pressant pour les pasteurs et les accompagnateurs : aider ces nouveaux croyants, souvent jeunes, à enraciner leur foi afin qu'elle grandisse et porte du fruit jusqu'à la vie éternelle. Comment soutenir ces commencements fragiles ? Comment conduire les catéchumènes vers une foi solide et vivante ? En prenant appui sur des contributions scientifiques, théologiques et philosophiques, ce livre donne des repères pour comprendre le temps présent, accueillir l'action de la grâce et entrer avec réalisme dans le combat spirituel. A l'écoute de l'histoire et des maîtres de la vie intérieure, il ouvre des pistes permettant de renouveler l'accompagnement des catéchumènes. Fruit de l'expérience et de la réflexion de ses auteurs, cet ouvrage dépasse les simples conseils et tactiques en vue d'offrir une véritable réflexion pastorale, attentive aux attentes des jeunes et adultes d'aujourd'hui. Il propose enfin des orientations concrètes, afin que chacun puisse dès maintenant accompagner avec confiance ceux que Dieu appelle. Thibaud Guespereau est prêtre du diocèse de Nanterre. Henri Vallançon est prêtre du diocèse de Coutances. Thibaud Collin est professeur agrégé de philosophie.