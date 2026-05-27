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Pourquoi et comment les adultes apprennent

Philippe Carré

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A partir d'un état de la problématique de l'apprentissage tout au long de la vie, cette 2ème édition actualisée passe en revue, sous un angle psychopédagogique, les thèmes des dispositions à apprendre, des environnements dits " apprenants " et des pratiques d'apprentissage, particulièrement autodirigées et informelles ; la question des motivations à apprendre des adultes au XXIe siècle ; les modalités de facilitation des formes multiples de développement des compétences professionnelles et personnelles à l'heure du lifelong learning.

Par Philippe Carré
Chez Dunod

|

Auteur

Philippe Carré

Editeur

Dunod

Genre

Formation

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Pourquoi et comment les adultes apprennent

Philippe Carré

Paru le 27/05/2026

320 pages

Dunod

30,00 €

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