Pourquoi et comment les adultes apprennent

A partir d'un état de la problématique de l'apprentissage tout au long de la vie, cette 2ème édition actualisée passe en revue, sous un angle psychopédagogique, les thèmes des dispositions à apprendre, des environnements dits " apprenants " et des pratiques d'apprentissage, particulièrement autodirigées et informelles ; la question des motivations à apprendre des adultes au XXIe siècle ; les modalités de facilitation des formes multiples de développement des compétences professionnelles et personnelles à l'heure du lifelong learning.