Boris Cyrulnik

Boris Cyrulink, psychologue, neuropsychiatre, est connu pour être le "père français" de la résilience, ce processus qui consiste à s'approprier un traumatisme pour pouvoir le surmonter. Enfant de la guerre, il a lui-même expérimenté la résilience dans son parcours avant de la comprendre, la verbaliser et la transmettre. Il a tout au long de sa carrière exploré les méandres de la psychologie humaine pour mieux comprendre la vie et comment la soutenir dans l'adversité. Manuela Braud propose une plongée accessible et vivante dans le parcours et les concepts développés par Cyrulnik - le trauma et sa métamorphose, le lien, l'attachement, l'école - tout en les reliant à sa propre expérience et à d'autres témoignages éclairants. Elle pointe également la place primordiale de la transmission et l'importance de la libération de la parole et de l'écoute. Un ouvrage inspirant, à la croisée de la biographie, de la vulgarisation scientifique et du développement personnel. Il met en lumière l'impact d'un homme qui a su transformer son propre traumatisme en une oeuvre humaniste et scientifique majeure.