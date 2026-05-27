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Atlas des mers et des océans

André Louchet

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Plus de 100 cartes pour explorer mers et océans du monde, soit les trois-quarts de notre planète encore largement méconnus. - De la surface aux profondeurs : l'océan est un volume avec son plancher, ses marées, ses courants... - Mers et océans concentrent une manne extraordinaire de ressources : promesses, technologies d'exploration et tensions politiques. - Trafic intense de l'Atlantique Nord ou passage difficile dans les détroits d'Indonésie ou des Philippines : un tour du monde des zones maritimes et des configurations locales. La géographie des mers et océans révèle des territoires étranges. Espaces convoités et exploités, sièges de stratégies militaires et politiques, ils échappent à toute appropriation, délimitation, domestication.

Par André Louchet
Chez Flammarion

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Auteur

André Louchet

Editeur

Flammarion

Genre

Géographie humaine

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Atlas des mers et des océans

André Louchet

Paru le 10/06/2026

96 pages

Flammarion

24,00 €

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Scannez le code barre 9782080510624
9782080510624
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