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Atlas du Moyen-Orient

Jean-Paul Chagnollaud, Pierre Blanc

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Plus de 120 cartes pour comprendre les origines multiples des violences au Moyen-Orient, cet ensemble géopolitique allant de la Turquie au Yémen et de l'Egypte à l'Iran : - Les racines historiques des conflits actuels, depuis l'effondrement de l'Empire ottoman. - Les impasses politiques des régimes autoritaires et les dérives nationalistes, islamistes et sionistes. - Pétrole, gaz, eau, terres : des ressources stratégiques très disputées. - Les intérêts et stratégies des grandes puissances dans la région. Au Moyen-Orient, entre conflits qui s'enlisent et nouvelles crises qui émergent, Etats, peuples et sociétés civiles se trouvent profondément déstabilisés. Pour espérer rétablir une stabilité régionale, il est indispensable de comprendre les origines de la violence.

Par Jean-Paul Chagnollaud, Pierre Blanc
Chez Flammarion

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Auteur

Jean-Paul Chagnollaud, Pierre Blanc

Editeur

Flammarion

Genre

Géographie humaine

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Atlas du Moyen-Orient

Jean-Paul Chagnollaud, Pierre Blanc

Paru le 27/05/2026

96 pages

Flammarion

24,00 €

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