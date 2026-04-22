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Kuroko's Basket - Dunk édition Tome 14

Tadatoshi Fujimaki

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Premier quart-temps de la phase finale de la Winter Cup. Ayant perdu sa fameuse "transparence" , Kuroko rejoint le banc de touche, laissant ses équipiers tenir tête à leur adversaire. Malheureusement pour Seirin, Rakuzan décide de passer à la vitesse supérieure grâce aux interventions de Chihiro Mayuzumi. En plus de maîtriser ses fondamentaux, ce joueur formé par Akashi en personne possède les mêmes qualités que Kuroko. Un 6e joueur fantôme d'un nouveau genre sort de l'ombre...

Par Tadatoshi Fujimaki
Chez Kazé Editions

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Auteur

Tadatoshi Fujimaki

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

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Kuroko's Basket - Dunk édition Tome 14

Tadatoshi Fujimaki

Paru le 22/04/2026

Kazé Editions

11,98 €

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Scannez le code barre 9782820352453
9782820352453
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