Kuroko's Basket - Dunk édition Tome 14

Premier quart-temps de la phase finale de la Winter Cup. Ayant perdu sa fameuse "transparence" , Kuroko rejoint le banc de touche, laissant ses équipiers tenir tête à leur adversaire. Malheureusement pour Seirin, Rakuzan décide de passer à la vitesse supérieure grâce aux interventions de Chihiro Mayuzumi. En plus de maîtriser ses fondamentaux, ce joueur formé par Akashi en personne possède les mêmes qualités que Kuroko. Un 6e joueur fantôme d'un nouveau genre sort de l'ombre...