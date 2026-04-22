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#Roman francophone

Mind your business

Lyly Bay

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Entre rivalité et jeu de dupes, et si se passer la bague au doigt était la seule option pour qu'ils y gagnent tous les deux ? Plongez dans la trilogie Campus Agency avec Queen Of Minds (Tome 1), Out Of My Minds (Tome 2) et Mind Your Business (tome 3 à paraître), des romances à découvrir indépendamment, dans l'ordre que vous voulez ! Romy Sutton est un prodige de l'informatique. Et c'est bien le seul cadeau que la vie lui ait fait. Grâce à ses compétences, elle a rejoint l'Agence créée par ses deux meilleures amies. Si cette activité - à la limite de la légalité - lui fournit un revenu confortable, elle n'est malheureusement pas recevable devant un juge. Or, il ne lui reste que quelques mois pour espérer obtenir la garde de son petit frère. Alors quand un professeur met en place une compétition avec, à la clé, un stage dans l'entreprise de ses rêves, elle y voit une opportunité en or pour sa future carrière. Toutefois, Cruz Heyes, son principal adversaire, compte bien remporter cette épreuve pour tenir la promesse qu'il a faite à un être cher, juste avant de le perdre. Le chef d'entreprise millionnaire n'a clairement pas besoin de cette occasion professionnelle, mais c'est sa seule option pour assouvir sa soif de vengeance. Quand Romy découvre, par inadvertance, ses véritables intentions, il craint qu'elle ne soit un obstacle. Mais la jeune femme est prête à tout pour sa famille, même à passer un pacte inattendu avec celui qu'elle exècre...

Par Lyly Bay
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Lyly Bay

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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Mind your business

Lyly Bay

Paru le 22/04/2026

500 pages

Hugo et Compagnie

18,00 €

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