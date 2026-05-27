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Ion

Collectif, Platon

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Que font les artistes ? La question traverse ces deux textes de Platon avec une ironie souveraine. Dans l'Ion, Socrate pousse dans ses retranchements un rhapsode qui prétend interpréter Homère par art : ce qu'il croit maîtriser n'est que possession divine - faveur accordée par les Muses, non technique acquise par le travail. Dans le livre X de La République, c'est au tour des poètes et des peintres d'être convoqués : simples imitateurs d'apparences, étrangers à la vérité, ils séduisent la part irrationnelle de l'âme et menacent l'ordre de la cité. Ensemble, ces textes fondateurs dessinent en creux une question que la philosophie n'a jamais cessé de rouvrir : si la création artistique échappe à celui qui l'accomplit, si elle opère en dehors de tout savoir maîtrisé, qu'est-elle au juste - inspiration, illusion, ou puissance sans maître ? DOSSIER - Critiques platoniciennes de la création artistique - Les arcanes de la création artistique réussie selon Platon - Héritages, déplacements, contestations.

Par Collectif, Platon
Chez Flammarion

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Auteur

Collectif, Platon

Editeur

Flammarion

Genre

Platon

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Ion

Collectif, Platon

Paru le 03/06/2026

288 pages

Flammarion

10,50 €

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Scannez le code barre 9782080141132
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