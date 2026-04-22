Une reine en danger

Raia et Ani, 12 ans, vivent au palais de Ramsès II. Raia est la jeune servante de l'épouse royale Néfertari, Ani l'assistant d'un scribe. Au palais, une grande fête en l'honneur de Ramsès II se prépare. Mais Khéops, le lion préféré de Néfertari, disparaît ! La reine charge Raia et Ani d'enquêter en toute discrétion. Le soigneur des fauves est interrogé sans succès. Puis des dizaines de scarabées meurent dans les appartements de la reine avant de ressusciter ! Les dieux lui enverraient-ils des messages menaçants ? Pourquoi ? Le soir même, Néfertari est enlevée. Des perles de son collier arraché, au sol, mènent Raia, Ani et le chat Horus aux écuries du palais...