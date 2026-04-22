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Le dernier des Mohicans

Patrick Prugne

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Pendant la guerre de Sept Ans, le sang coule dans les forêts du Nord de l'Amérique. Anglais et Français s'affrontent pour la conquête du Nouveau Monde, entraînant les tribus indiennes dans une bataille féroce. Un jeune officier anglais a pour mission de conduire les filles du colonel Munro au fort William-Henry. Trahis par leur guide indien, ils devront leur salut à un chasseur surnommé Oeil-de-Faucon, ainsi qu'à un vieux chef indien et son fils. Leur route sera semée d'embûches, car les cruels Hurons crient vengeance. Ce roman d'aventures emblématique nous transporte au coeur de l'Amérique sauvage, au plus près des Indiens, alors que les Etats-Unis sont sur le point de naître.

Par Patrick Prugne
Chez Editions Margot

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Auteur

Patrick Prugne

Editeur

Editions Margot

Genre

Grands textes illustrés

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Le dernier des Mohicans

Patrick Prugne

Paru le 22/04/2026

200 pages

Editions Margot

29,90 €

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Scannez le code barre 9782494797635
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