"Nous aspirons toutes et tous à nous sentir suffisamment en sécurité pour être pleinement nous-mêmes". Dans Safe & Sound, Stephen Porges et Karen Onderko dévoilent une approche qui transforme notre manière de comprendre le stress, la connexion et la guérison. A travers la Théorie Polyvagale et le Safe and Sound Protocol (SSP), ils montrent comment une musique filtrée, centrée sur les fréquences de la voix humaine, mais aussi certaines pratiques corporelles, peuvent réajuster en douceur un système nerveux marqué par la vigilance, l'épuisement ou le trauma. Treize cas cliniques donnent corps à la Théorie Polyvagale et révèlent son apport et sa pertinence dans la relation thérapeutique. Pour les thérapeutes, les accompagnants et toutes les personnes en quête d'ancrage, de douceur et de clarté intérieure, Safe & Sound offre des clés précieuses pour accueillir le corps, entendre son langage et renouer avec une présence plus consciente et plus confiante. Page après page, Safe & Sound nous rappelle une vérité essentielle : lorsque le système nerveux retrouve la sécurité intérieure, nous redevenons disponibles à la connexion, à la créativité, à la joie - et à la vie.