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En sécurité

Stephen Porges, Karen Onderko

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"Nous aspirons toutes et tous à nous sentir suffisamment en sécurité pour être pleinement nous-mêmes". Dans Safe & Sound, Stephen Porges et Karen Onderko dévoilent une approche qui transforme notre manière de comprendre le stress, la connexion et la guérison. A travers la Théorie Polyvagale et le Safe and Sound Protocol (SSP), ils montrent comment une musique filtrée, centrée sur les fréquences de la voix humaine, mais aussi certaines pratiques corporelles, peuvent réajuster en douceur un système nerveux marqué par la vigilance, l'épuisement ou le trauma. Treize cas cliniques donnent corps à la Théorie Polyvagale et révèlent son apport et sa pertinence dans la relation thérapeutique. Pour les thérapeutes, les accompagnants et toutes les personnes en quête d'ancrage, de douceur et de clarté intérieure, Safe & Sound offre des clés précieuses pour accueillir le corps, entendre son langage et renouer avec une présence plus consciente et plus confiante. Page après page, Safe & Sound nous rappelle une vérité essentielle : lorsque le système nerveux retrouve la sécurité intérieure, nous redevenons disponibles à la connexion, à la créativité, à la joie - et à la vie.

Par Stephen Porges, Karen Onderko
Chez Editions Quantum way

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Auteur

Stephen Porges, Karen Onderko

Editeur

Editions Quantum way

Genre

Autres médecines douces

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En sécurité

Stephen Porges, Karen Onderko trad. Guillaume Le Pennec

Paru le 22/04/2026

312 pages

Editions Quantum way

29,90 €

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