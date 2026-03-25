Il existe des lieux qui n'oublient rien. La Loire en est un. Lorsqu'un corps est découvert, ce n'est pas seulement une enquête qui s'ouvre, mais un temps enfoui qui recommence à battre. Les faits semblent simples, presque ordinaires. Pourtant, à mesure que l'on avance, quelque chose résiste : les archives, les lignées, les gestes transmis sans être nommés. Le passé ne se manifeste pas par éclats, mais par glissements successifs, imperceptibles et obstinés. Les lys noirs explore la persistance des structures invisibles - celles qui survivent à travers les hommes, les familles et les territoires. Entre enquête contemporaine et mémoire longue, il interroge la part d'héritage que l'on porte malgré soi, et le prix du silence lorsqu'il devient un mode de survie. Ici, la vérité ne libère pas toujours. Elle exige.