Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Les lys noirs

Noe Valombre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il existe des lieux qui n'oublient rien. La Loire en est un. Lorsqu'un corps est découvert, ce n'est pas seulement une enquête qui s'ouvre, mais un temps enfoui qui recommence à battre. Les faits semblent simples, presque ordinaires. Pourtant, à mesure que l'on avance, quelque chose résiste : les archives, les lignées, les gestes transmis sans être nommés. Le passé ne se manifeste pas par éclats, mais par glissements successifs, imperceptibles et obstinés. Les lys noirs explore la persistance des structures invisibles - celles qui survivent à travers les hommes, les familles et les territoires. Entre enquête contemporaine et mémoire longue, il interroge la part d'héritage que l'on porte malgré soi, et le prix du silence lorsqu'il devient un mode de survie. Ici, la vérité ne libère pas toujours. Elle exige.

Par Noe Valombre
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Noe Valombre

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les lys noirs par Noe Valombre

Commenter ce livre

 

Les lys noirs

Noe Valombre

Paru le 25/03/2026

284 pages

Le Lys Bleu

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044031761
9791044031761
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.