La Passeuse de mots Tome 3

Suite à l'affrontement au château d'Hélianthe, Arya et ses compagnons sont marqués par la perte, mais le voile de l'illusion s'est enfin levé. Ensemble, ils continuent de fuir et traversent une nouvelle Frontière. Là-bas, la Lune est reine et les souvenirs recèlent de très nombreux et anciens secrets. Plus que jamais, Arya va devoir comprendre qui elle est, ce qu'on attend d'elle, et se battre. Contre ses émotions, contre ses démons et contre des ennemis de plus en plus sombres.