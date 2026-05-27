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La Passeuse de mots Tome 3

Alric & Jennifer Twice, Alric Twice, Jennifer Twice

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Suite à l'affrontement au château d'Hélianthe, Arya et ses compagnons sont marqués par la perte, mais le voile de l'illusion s'est enfin levé. Ensemble, ils continuent de fuir et traversent une nouvelle Frontière. Là-bas, la Lune est reine et les souvenirs recèlent de très nombreux et anciens secrets. Plus que jamais, Arya va devoir comprendre qui elle est, ce qu'on attend d'elle, et se battre. Contre ses émotions, contre ses démons et contre des ennemis de plus en plus sombres.

Par Alric & Jennifer Twice, Alric Twice, Jennifer Twice
Chez Hachette

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Auteur

Alric & Jennifer Twice, Alric Twice, Jennifer Twice

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

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La Passeuse de mots Tome 3

Alric & Jennifer Twice, Alric Twice, Jennifer Twice

Paru le 10/06/2026

736 pages

Hachette

10,90 €

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Scannez le code barre 9782017351740
9782017351740
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