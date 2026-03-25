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#Essais

Remplacé ? Même pas désolé(e)

Julie-Anne Muzard

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Remplacé ? Même pas désolé(e) est un manifeste poétique et intime qui nous invite à transformer le réflexe d'effacement en une pleine présence à soi. A travers trente-cinq phrases signature, Julie-Anne Muzard revisite le "désolé(e)" souvent prononcé par automatisme, qui, répété, mine la confiance et l'énergie intérieure. Cet ouvrage propose une métamorphose douce : remplacer la culpabilité par la clarté, la gratitude et l'authenticité. Illustré d'interludes symboliques et de rituels quotidiens, il guide vers la reconquête de soi, pour être parfaitement soi-même sans s'excuser. Un manuel à offrir à son enfant interne, à ses proches ou à soi-même - un rappel que la sensibilité est une force et que la lumière ne se justifie jamais d'exister.

Par Julie-Anne Muzard
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Julie-Anne Muzard

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Réussite personnelle

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Remplacé ? Même pas désolé(e)

Julie-Anne Muzard

Paru le 25/03/2026

72 pages

Le Lys Bleu

11,50 €

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Scannez le code barre 9791043703485
9791043703485
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