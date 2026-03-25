Remplacé ? Même pas désolé(e) est un manifeste poétique et intime qui nous invite à transformer le réflexe d'effacement en une pleine présence à soi. A travers trente-cinq phrases signature, Julie-Anne Muzard revisite le "désolé(e)" souvent prononcé par automatisme, qui, répété, mine la confiance et l'énergie intérieure. Cet ouvrage propose une métamorphose douce : remplacer la culpabilité par la clarté, la gratitude et l'authenticité. Illustré d'interludes symboliques et de rituels quotidiens, il guide vers la reconquête de soi, pour être parfaitement soi-même sans s'excuser. Un manuel à offrir à son enfant interne, à ses proches ou à soi-même - un rappel que la sensibilité est une force et que la lumière ne se justifie jamais d'exister.