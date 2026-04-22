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Haricots

Laura-may @maymayinthekitchen

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Haricots azuki, rouges, mungos, flageolets... Et si vous faisiez entrer le haricot dans vos assiettes ? Explorez 50 recettes salées et sucrées qui révèlent toute la richesse de cet ingrédient aussi protéiné que polyvalent. Patate douce farcie, mochis, oeufs cocotte à la crème de haricot, muffins au bleu d'Auvergne, mousse au chocolat, jjajangmyeon... : une diversité singulière pour des entrées, plats et desserts qui s'adaptent à toutes les saisons. Pour une cuisine saine, savoureuse et inventive.

Par Laura-may @maymayinthekitchen
Chez Editions La Plage

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Auteur

Laura-may @maymayinthekitchen

Editeur

Editions La Plage

Genre

Cuisine familiale

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Haricots

Laura-may @maymayinthekitchen

Paru le 22/04/2026

144 pages

Editions La Plage

19,95 €

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