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Comprendre la philosophie sans y passer sa vie

Alain Stephen

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Savez-vous distinguer l'aristotélisme de l'ascétisme ? Et l'égalitarisme de l'existentialisme ? La philosophie interprète et éclaire les mécanismes profonds de notre existence, mais combien d'entre nous peuvent prétendre comprendre clairement la multitude d'idées en constante évolution qu'elle sous-tend ? En décomposant la discipline en thématiques clés accessibles - de l'amour au bonheur, en passant par la science, la politique et l'éthique - Alain Stephen synthétise les pensées des principaux théoriciens et leurs concepts fondamentaux. Les philosophes, qu'ils soient anciens ou contemporains, retrouvent une remarquable vivacité sous sa plume grâce à des explications claires sur leurs théories et sur leur place parmi les grands courants de la pensée philosophique. Un guide brillant et concis, même pour les esprits les plus pressés.

Par Alain Stephen
Chez Hachette

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Auteur

Alain Stephen

Editeur

Hachette

Genre

Ouvrages généraux

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Comprendre la philosophie sans y passer sa vie

Alain Stephen

Paru le 27/05/2026

192 pages

Hachette

9,95 €

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