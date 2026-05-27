Comprendre la philosophie sans y passer sa vie

Savez-vous distinguer l'aristotélisme de l'ascétisme ? Et l'égalitarisme de l'existentialisme ? La philosophie interprète et éclaire les mécanismes profonds de notre existence, mais combien d'entre nous peuvent prétendre comprendre clairement la multitude d'idées en constante évolution qu'elle sous-tend ? En décomposant la discipline en thématiques clés accessibles - de l'amour au bonheur, en passant par la science, la politique et l'éthique - Alain Stephen synthétise les pensées des principaux théoriciens et leurs concepts fondamentaux. Les philosophes, qu'ils soient anciens ou contemporains, retrouvent une remarquable vivacité sous sa plume grâce à des explications claires sur leurs théories et sur leur place parmi les grands courants de la pensée philosophique. Un guide brillant et concis, même pour les esprits les plus pressés.
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